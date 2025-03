Condannato a 1 anno, 7 mesi e 7 giorni di reclusione poiché riconosciuto responsabile di truffa dello specchietto in concorso. Si tratta di un 38enne disoccupato di Castrofilippo. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione. Così come disposto dall’ufficio di Sorveglianza di Agrigento sconterà la condanna in regime di detenzione domiciliare.

