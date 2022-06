Condannato con sentenza definitiva, per calunnia e maltrattamenti in famiglia. In esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, un cinquantaseienne di Ribera è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza cittadina. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto alla Casa circondariale di Sciacca. Il cinquantaseienne dovrà scontare la pena di 5 anni e 6 mesi.