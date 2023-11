E’ stato condannato dal Tribunale di Agrigento per il reato di furto aggravato in concorso. Dopo la sentenza i poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato A.M., di 36 anni. A suo carico è stata disposta la detenzione domiciliare per scontare la pena di 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione. L’uomo, nel 2018, avrebbe messo a segno un furto in un’abitazione.