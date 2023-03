Condannato per armi e munizioni: sconterà pena in carcere

Deve scontare una pena di 3 anni, 5 mesi e 6 giorni di reclusione, perché riconosciuto responsabile di detenzione illegale di armi e munizioni. Giuseppe Azzarello, 70 anni, di Palma di Montechiaro, stava scontando una condanna per armi in regime di detenzione domiciliare, ma con la nuova condanna diventata definitiva è stato revocato il beneficio.

La vicenda per la quale torna in carcere è relativa ad un arresto scattato nel 2019 ad opera dei carabinieri che hanno trovato nella sua abitazione armi e munizioni. Il palmese in passato era stato coinvolto nell’omicidio del cugino della moglie per il quale aveva rimediato una condanna a 16 anni di carcere, annullata dopo quattro processi,