Condannato, messo ai domiciliari è evaso più volte: arrestato e portato in carcere

Condannato a sei mesi di reclusione per omissione di soccorso, perché nel corso di un incidente stradale, con feriti, non s’è fermato ed è scappato, un canicattinese quarantaseienne, P.S., era stato posto, per scontare la pena, ai domiciliari.

In poco tempo s’è reso protagonista di reiterate evasioni, e l’ufficio di Sorveglianza di Agrigento ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare.

L’uomo è stato dunque arrestato dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, e dopo le formalità di rito portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dove, adesso, dovrà espiare la pena.