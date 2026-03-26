Avrebbe insultato, minacciato e picchiato il padre dal 2017 e 2022. Per un quarantenne disoccupato di Grotte si sono aperte le porte del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dopo una condanna a cinque anni per maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della Stazione di Grotte.

Il quarantenne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per l’espiazione della pena. Eseguita l’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Il quarantenne avrebbe maltrattato il padre arrivando addirittura ad alzargli le mani.

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