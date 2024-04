I giudici del Tribunale di Sciacca hanno condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, un quarantaseienne accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie e lesioni ai danni delle figlie di cui una di appena quindici anni. L’imputato è stato condannato, inoltre, al risarcimento della parte civile. I fatti sarebbero avvenuti nel 2020. La donna sarebbe stata colpita con una scarpa. L’uomo, in un’occasione, avrebbe sferrato un pugno a una figlia e strattonato per i capelli l’altra, entrambe minori. La figlia quindicenne, in un’altra circostanza sarebbe intervenuta in difesa della madre e sarebbe stata presa a pugni.