La Cassazione ha condannato a 12 anni di reclusione per un 48enne agrigentino accusato di aver abusato sessualmente della figliastra minorenne. Confermata la condanna inflitta in primo e secondo grado per una vicenda di violenze e abusi. L’uomo è stato riconosciuto responsabile anche di aver picchiato e maltrattato la compagna e l’altro figlio della donna e dovrà pagare un risarcimento di 180mila euro da versare alle parti civili.

I fatti risalgono al 2016, ma la situazione sarebbe proseguita per almeno 5 anni, fino a quando la ragazza si è rivolta alle forze dell’ordine mettendo fine a un inferno. Dall’inchiesta sono emersi numerosi episodi di violenza, con l’uomo che avrebbe usato anche oggetti come un mattarello o un tubo di gomma per percuotere la compagna e i suoi figli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp