“Concretezza e coralità come metodo. Diamo voce alla gente, ascoltiamo persone e territorio, troviamo soluzioni credibili, perché nessuno deve restare indietro, perché la nostra terra deve rialzarsi”.

Questo è quanto emerso dal Congresso cittadino della Democrazia Cristiana che nomina l’Avvocato Maurizio Buggea segretario cittadino. All’unanimità l’ Assemblea dei presenti ha confermato il lavoro ed il percorso intrapreso dell’ Avv. Buggea che si contraddistingue per correttezza e linearità.

L’ on.Pace esprime soddisfazione e ribadisce come il partito sia aperto, democratico, plurale. “All’interno dei valori che ci contraddistinguono c’è la massima libertà di lavorare bene per le comunità”. L’ on.Pace ribadisce come i continui attacchi al partito ed al segretario nazionale Totò Cuffaro non sono altro che segnali di paura nei confronti di “un partito che è in crescita perché fatto di valori, perché “reale” : non tweet o slogan, ma presenza e contatto umano, tra le gente e per la gente! Un partito dove chi aderisce lo fa per fare squadra e mettersi al servizio del territorio, dove la gente trova un punto di riferimento e di ascolto.”

Il Congresso ha eletto anche le altre cariche cittadine:

Vice segretario cittadino Pasquale Spataro, segretario organizzativo Pietro Vitellaro, vice segretario organizzativo Alessia Bongiovi, Presidente cittadino Giuseppe Micciche’, vice Presidente cittadino Roberta Zicari.

Il neo eletto segretario cittadino ha concluso i lavori ringraziando tutti per la nomina e per l’entusiasmo che mettono nello spendersi senza riserve per il partito, dai vertici ai militanti passando per i semplici simpatizzanti; ha puntualizzato come sia il legame umano la vera forza del partito, la presenza costante di tutti, in particolare dell’on.Pace sempre fisicamente disponibile per la sua provincia nonostante il gravoso impegno in Ars. “La segreteria sarà una segretaria aperta, inclusiva, giovane, donna! La sede di Villaggio Mosè n 162 è e sarà sempre aperta a tutti!” . Ha concluso.