Concorsone: presentate 200mila domande per 1.170 posti

Sono 194.077 le domande presentate alla Regione per la partecipazione ai concorsi, con 1.170 posti disponibili. Si tratta di 537 assunzioni nei centri per l’impiego categoria D, e altri 487 categoria C, 100 posti per il ricambio generazionale nell’amministrazione regionale, e 46 agenti del Corpo forestale; per il solo Corpo forestale le domande al momento giunte alla Regione sono 21.421. Adesso c’è il nodo dei locali da trovare per le prove. E sui primi ingressi nell’amministrazione dopo trent’anni pesa l’incognita dei ricorsi dei sindacati.