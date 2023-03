Concorso Nazionale “Ercole Olivario”. Un’azienda agrigentina nella Selezione Regionale

La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, delegata dall’Unioncamere Sicilia ad effettuare la selezione regionale degli oli DOP/IGP ed Extravergini delle aziende che hanno avanzato istanza di partecipazione alla 31a edizione del Concorso nazionale “Ercole Olivario”, ha concluso le relative operazioni di assaggio e sta provvedendo a tutte le consequenziali attività previste dal Regolamento del premio stesso.

Tra le aziende selezionate anche un’azienda di Agrigento La Madre Terra Società Cooperativa di Sciacca.

La Sicilia, per effetto della previsione di cui all’art.12 del Regolamento del concorso in oggetto, ha avuto il riconoscimento di altre cinque premialità, oltre alle sei consuete, potendo così far partecipare alla selezione nazionale un totale di undici oli. Pertanto, le aziende utilmente collocate in graduatoria sono le prime sei della categoria “DOP/IGP” e le prime cinque della categoria “Extravergine”.

Inoltre, come previsto dal Regolamento del Concorso Nazionale Ercole Olivario, gli oli

utilmente classificati per ciascuna delle due categorie parteciperanno alla selezione

nazionale, prevista dal 14 al 17 marzo 2023, a conclusione della quale saranno premiati gli oli che avranno aggiunto i primi due posti nelle graduatorie finali degli oli a denominazione di origine e degli oli extravergini, per le singole categorie di fruttato: leggero, medio e intenso.