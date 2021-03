Concorso “migliori pizzeria di Sicilia 2021”, in finale tre eccellenze agrigentine

Sono rimaste in 15 e tra queste tre sono agrigentine. “Mamma che pizza da Pistritto” di Favara, “Sitari” di Agrigento e “Zamù”di Canicattì sono in finale al concorso “Migliori Pizzerie di Sicilia 2021”. Si potrà votare, per decidere chi si aggiudicherà la finale, fino alla mezzanotte di domenica 28 marzo. Saranno tre le pizzerie che saliranno sul “podio”. Si potrà esprimere il voto per una sola pizzeria. Il concorso è organizzato dal quotidiano All Food Sicily, specializzato nell’enogastronomia e turismo della Sicilia. Per votare e per avere tutte le info: https://www.allfoodsicily.it/vota-la-tua-pizzeria-preferita-la-finale-del-premio-migliori-pizzerie-di-sicilia-2021/