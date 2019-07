Concorso fotografico San Calogero e Mandorlo in Fiore: ecco i vincitori

Sono stati consegnati i premi ai vincitori dei concorsi “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore, edizione 2019

La giuria era costituita da esperti e giornalisti, presieduta da Domenico Vecchio, direttore della testata giornalistica AgrigentoOggi e ideatore e promotore dei Concorsi e composta da Stelio Zaccaria, Dario Broccio, Mauro Indelicato, Riccardo Gaz, Angelo Ruoppolo, Francesco Christian Schembri, Gioacchino Schicchi, Gero Tedesco, Lelio Castaldo, Peppe Castaldo, Diego Romeo, Francesco Novara, Massimo Palamenghi, Marilisa Della Monica, Anna Rita Di Leo e Giuliana Miccichè, in queste ore sta visionando i 272 scatti in gara per aggiudicarsi il premio “Fotografa San Calogero” e i 509 partecipanti al concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore” per scegliere le immagini fotografiche che meglio raccontano le due Feste viste con gli occhi degli agrigentini.

Durante la cerimonia di premiazione, in programma domenica 28 luglio, all’hotel Kaos, conferiti anche i premi speciali Din 24; Pro Loco Agrigento e il premio della presidenza provinciale dell’Aics per i concorsi “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e consegnati tre premi speciali alle “Migliore foto che promuove Agrigento”, “Migliore foto al femminile” e “Migliore tecnica fotografica”.

C’è di più. La migliore foto in bianco e nero del concorso “Fotografa San Calogero” sarà dedicata alla memoria di Andrea Camilleri.

La serata, organizzata con la collaborazione di Federalberghi, sarà presentata da Margherita Trupiano.

MOTIVAZIONI-DEI-PREMIATI-2019

CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA SAN CALOGERO ” Edizione 2019

“MIGLIOR FOTO A COLORI”

FOTOGRAFIA DI VINCENZO AUGELLO

Vincenzo Augello, con la sua fotografia, è riuscito a rappresentare uno dei momenti più significativi della festa di San Calogero di quest’anno: il Santo viene portato alla Cattedrale, finalmente riaperta dopo tanti anni. La fotografia riesce ad esprimere la gioia dei fedeli e dei portatori, che, nonostante il grande sforzo, riescono ancora a sorridere. Protagonista indiscusso della foto appare il Santo, che sembra quasi galleggiare tra la folla, con lo sfondo della cattedrale. Un’immagine originale dal grande valore narrativo.

La Commissione

CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA SAN CALOGERO” Edizione 2019

“MIGLIOR FOTO IN BIANCO E NERO

FOTOGRAFIA DI LINDA AMELLA

Linda Amella, con il suo scatto, ha saputo rappresentare , da una prospettiva originale, la processione di San Calogero attraverso gli stretti vicoli del centro storico di Agrigento. Nella composizione fotografica, sono diversi gli elementi che raccontano una storia di amore verso San Calogero: le mani dei portatori che tengono la vara in modo forte e fiducioso, come se proteggessero il Santo, il Sole che illumina i loro volti come una benedizione proveniente dall’alto, i contrasti di chiaro e scuro tra il legno della vara e il candore delle divise dei portatori. Un’immagine capace di raccontare la storia di Fede e devozione verso San Calogero.

La Commissione

CONCORSO FOTOGRAFICO

“FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE” Edizione 2019

“MIGLIOR FOTO A COLORI

Fotografia di ALESSIO MAIO

La fotografia di Alessio Maio rappresenta la sintesi ideale della Festa del Mandorlo in Fiore, perché ritrae un momento particolare della Festa: la danza dei Voladores de Cuetzalan davanti al Tempio della Concordia. Protagonisti della fotografia, i giovani danzatori , con i loro costumi piumati e maestosi, che il fotografo ritrae in uno dei momenti più intensi della loro esibizione. Sullo sfondo, il Tempio della Concordia, arricchito dal colore vivo ed intenso del nostro cielo a Primavera. La fotografia comunica la Concordia tra i popoli, l’impeto e la gioia della danza, e racconta l’infinita primavera che si rinnova ogni anno ad Agrigento.

La Commissione

CONCORSO FOTOGRAFICO

“FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE”Edizione 2019

“MIGLIOR FOTO IN BIANCO E NERO”

FOTOGRAFIA DI GIUSEPPE BALDO

La fotografia di Giuseppe Baldo ritrae la gioia e l’emozione sul volto di una giovane partecipante alla Festa del Mandorlo in Fiore, nel momento dell’Accensione del Tripode. Sul volto della danzatrice è evidente un’espressione fresca e carica di sentimenti. Il suo sguardo si proietta lontano, come a guardare un futuro ideale di concordia tra i popoli, un messaggio di pace e di bellezza nello stesso tempo. Una concordia ideale, sottolineata dalla presenza sullo sfondo , del Tempio della Concordia, nonché dagli altri partecipanti al Festival, che partecipano alla scena. Assai interessante la distribuzione degli elementi nello spazio compositivo, così come lo è anche il suo valore narrativo.

CONCORSI FOTOGRAFICI

“FOTOGRAFA SAN CALOGERO E FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE”

EDIZIONE 2019

PREMIO SPECIALE PRO LOCO PER AVER SAPUTO VALORIZZARE LA CITTA’ DI AGRIGENTO

FOTOGRAFIA DI GIANFRANCO IANNUZZO

Gianfranco Iannuzzo valorizza la bellezza e la storia della città di Agrigento, attraverso un’immagine che racconta la fede e la grande devozione dei fedeli verso il Santo Nero. Durante la processione, una donna riesce a salire sulla statua per omaggiare San Calogero con un bacio. Un gesto semplice, immediato e carico di sincero amore. Dal punto di vista tecnico la fotografia presenta equilibrio nella distribuzione degli elementi nello spazio, ed è realizzata con dei contrasti capaci di rendere l’immagine evocativa e suggestiva, quasi come se fosse una foto storica.

La Commissione

CONCORSI FOTOGRAFICI

“FOTOGRAFA SAN CALOGERO E FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE”

EDIZIONE 2019

PREMIO SPECIALE AICS AL FEMMINILE

FOTOGRAFIA DI ALESSANDRA FORMICA

La fotografia di Alessandra Fornica rappresenta un momento allegro e colorato della Festa del Mandorlo in Fiore. Si tratta di una gioiosa danza messicana, caratterizzata dai colori vivaci della gonna della ballerina. La fotografia è riuscita a cogliere il dinamismo della danza attraverso il movimento rotatorio della gonna e l’inclinazione dei due danzatori che realizzano una simmetria perfetta. Assai interessante la distribuzione degli elementi nello spazio compositivo, così come lo è anche il suo valore narrativo.

La Commissione

CONCORSI FOTOGRAFICI

“FOTOGRAFA SAN CALOGERO E FOTOGRAFA LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE”

EDIZIONE 2019

PREMIO SPECIALE DIN 24 ALLA MIGLIORE TECNICA FOTOGRAFICA

FOTOGRAFIA DI GIUSEPPE CACOCCIOLA

La fotografia di Giuseppe Cacocciola ha saputo rappresentare in modo vivo la forza, la grinta e l’impeto dei portatori che spingono la vara durante la processione. La fotografia, realizzata con la tecnica del panning, riesce a sottolineare il dinamismo e la velocità in modo quasi tangibile. Nonostante il dinamismo sia protagonista, i personaggi presenti nella foto trovano il loro spazio e vengono valorizzate le espressioni intense dei portatori , rappresentati in un momento di sforzo estremo. Assai interessante la distribuzione degli elementi nello spazio compositivo, così come lo è anche il suo valore narrativo.

La Commissione