Concluso il “Premio letterario Scala dei Turchi – Dina Russiello”

A Realmonte si è svolta la prima edizione del “Premio letterario Scala dei Turchi – Dina Russiello” promosso dall’Associazione culturale casa del libro Pascal Schembri – Realmonte. Un evento che intende promuovere le bellezze del territorio, l’amore per la letteratura, per dare forza sul piano della cultura e delle persone che attraverso le opere letterarie danno un significato virtuoso ed un esempio di impegno creativo alla cultura, dedicato alla memoria di una persona cara scomparsa, la moglie dell’ ideatore – Dina Russiello. All’evento sono stati presenti il Sindaco di Realmonte l’ Avvocatessa Santina Lattuca, il Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Miccichè, le autorità Militari ed i rappresentanti di varie associazioni culturali e non di Agrigento.

La manifestazione è stata presentata con eccellenza, fascino ed eleganza dalla giornalista – musicologa, N.D. Ambasciatrice Onorifica della Camera di Commercio dei Balcani, Stella Camelia Enescu, che ha reso l’evento della serata a livello pari alla maestosità del panorama mozzafiato.

Sono saliti sul palco oltre ai premiati, il Presidente dell’Associazione Culturale nonché ideatore del Premio Letterario, Pascal Schembri, il Vicepresidente Dott. Alexandre Schembri, il Coordinatore dell’evento del Premio Avv. Domenico Iacono.

La serata è iniziata con un balletto interpretato dalla piccola Viola Schilaci e l’enfant prodige Emmanuele Alfieri in una danza coreografata da Daniela Bartolomeo, balletto che rappresenta l’amore delle bellezze di Realmonte sul brano “Monte Monterosso” scritta ed interpretata da Pascal Schembri.

Sul palcoscenico si sono esibiti:

L’attrice Mariagrazia Castellana nel monologo “La ballata dell’ amor sincero” estratto da Pirandello Stabile Festival di Mario Gaziano, un testo di satira scritto dallo stesso;

L’artista Serenella Bianchini con un brano tratto dallo spettacolo “Senza Limite”;

La poetessa Giuseppina Mira che ha incantato il pubblico con una poesia sulla bellezza della Scala dei turchi “ E la vela della mia anima”.

I primi premi letterari ex equo sono stati assegnati a: Prof. Paolo Cilona – Scrittore, Presidente CEPASA –“ Storie di donne della terra agrigentina” Ed. CEPASA;

Prof. Salvatore Ferlita – Scrittore – critico letterario “Il libro è una strana trottola” – Genesi e trasformazione della parola letteraria- Edizione Il Palindromo;

Prof.ssa Antonella Vinciguerra – Scrittrice e Poetessa ” La melodia della Lupa” edizione Armando Siciliano; Prof. Alessandro Finazzi Agro’ – Scrittore – “ Don Sisi ” Edizione Medi nova; Prof. Tommaso Romano – Scrittore” “ La casa dell’Ammiraglio – Gruppo Editoriale Thule. I premi alla carriera a coloro che hanno dato un impegno nella società nelle varie discipline: Avv. Gaetano Allotta Cavaliere di Gran Croce – Scrittore, Premio speciale per la sua carriera letteraria; Prof.ssa Ester Monachino – Poetessa – 99 Petali e un sortilegio – Fondazione Thule Cultura – Premio speciale per la sua carriera di poetessa; Prof. Mario Gaziano Premio speciale per la sua carriera letteraria e Artistica; Dr.ssa Serenella Bianchini – Premio speciale per il suo Spettacolo Musicale – Senza limite;

Dr.ssa Antonella Lupo – Premio speciale per il suo libro fotografico “Uno scatto senza obiettivo”.