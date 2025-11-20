Con un esame finale si è conclusa la quinta edizione del “corso di formazione obbligatorio per operatori di tatuaggio e piercing” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione e dall’UOS Formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Nutrita la partecipazione di discenti provenienti anche da fuori provincia: in ventitré hanno ottenuto l’idoneità professionale sanitaria per eseguire i trattamenti.

L’Asp di Agrigento, fra le poche aziende pubbliche siciliane ad offrire questo tipo di formazione, conta in futuro di indire ulteriori edizioni del corso vista la crescente domanda da parte degli utenti. L’attività è stata condotta secondo quanto previsto dalle linee guida del decreto Regione Sicilia del 31 luglio 2003 in materia di tatuaggi e piercing.

