Si è svolta venerdì 28 marzo scorso, presso una gremita Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento, la giornata conclusiva del progetto didattico “La Valle Racconta il Mito”, ideato e promosso dal Club Inner Wheel di Agrigento, presieduto da Lea Ceserani. La cerimonia di premiazione dei partecipanti ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione per il lavoro svolto durante il progetto. L’incontro ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui la Dott.ssa Elisa Vaccaro, Prefetto Vicario, il Commissario Capo della Questura, Dott. Dario Infurna, e il Professore Domenico Catuara, rappresentante del Provveditorato dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Agrigento. Un momento speciale è stato l’intervento del Professore Giacomo Minio, docente di Economia applicata ai Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Palermo, che ha trattato il tema “Conoscenza e Valorizzazione dei Beni Culturali”, approfondendo l’importanza della tutela e promozione del patrimonio culturale come leva per lo sviluppo del territorio.

Il progetto “La Valle Racconta il Mito”, fortemente voluto dal Club Inner Wheel, ha visto la collaborazione di numerosi attori che hanno contribuito con passione e impegno alla sua realizzazione. Il Club ha infatti svolto un ruolo fondamentale nella valorizzazione della cultura e del patrimonio storico di Agrigento, con particolare attenzione all’inserimento della città come Capitale della Cultura 2025. Diversi sono stati gli appuntamenti che hanno visto protagonisti i giovani alunni del Liceo Classico Musicale Empedocle e dell’Istituto Agrigento Centro, che si sono confrontati con il patrimonio culturale della città in attività che li hanno portati a visitare il Museo Archeologico “Pietro Griffo”, la Valle dei Templi, la Biblioteca Lucchesiana e la Villa Genuardi. Il progetto ha beneficiato della partecipazione di esperti e professionisti del settore, che hanno messo a disposizione la loro esperienza con grande entusiasmo, tra cui le archeologhe Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo e Valentina Caminneci, il parroco Don Angelo Chillura, la bibliotecaria Cristina Iacono, l’agronomo Lillo Alaimo Di Loro, il Professore Pietro Conte e i docenti del Liceo Classico “Empedocle” e dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, sotto la guida delle Dirigenti scolastiche Marika Gatto e Rosellina Greco.



“La cerimonia di premiazione – ha dichiarato la Presidente del Club Inner Wheel, Lea Ceserani – rappresenta il culmine di un percorso che ha coinvolto scuole, istituzioni e cittadini in un progetto di grande valore culturale, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della Valle dei Templi. Un sentito ringraziamento va anche al Direttore del Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, la cui sensibilità culturale e didattica ha reso possibile il successo di questa iniziativa. Ma soprattutto, il nostro grazie va ai giovani alunni, per i quali è stato pensato questo progetto, poiché la cultura è libertà. Hanno dimostrato, attraverso i loro lavori ed elaborati di alto livello, il grande impegno che hanno messo in questo progetto.”Il progetto ha rappresentato un’opportunità preziosa per sensibilizzare le nuove generazioni sulla ricchezza culturale di Agrigento e sulla sua storicità, contribuendo così a rafforzare il legame tra i giovani e il territorio, nella consapevolezza dell’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio per le future generazioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp