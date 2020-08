Conclusi gli accertamenti sul tragico incidente di San Leone

Gli agenti della polizia Municipale di Agrigento hanno concluso gli accertamenti del tragico incidente stradale, avvenuto il 5 agosto scorso, costato la vita a Juan Carlos Nestoa Acosta, un 74enne ex pilota d’aereo in pensione, nato in Argentina, ma da tanti anni residente a Favara, deceduto tra via Luca Crescente e viale Emporium, a San Leone.

L’incartamento adesso sarà consegnato nelle mani del pubblico ministero Alessandra Russo, titolare del fascicolo d’inchiesta, che dovrà decidere se iscrivere o meno sul registro degli indagati il 48enne alla guida della Fiat Cinquecento L, che si è scontrato con lo scooter Aprilia della vittima.

Dalle prime indiscrezioni trapelate a causare il tragico scontro il mancato rispetto della segnaletica stradale.