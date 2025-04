Concetto Mannisi (capo-servizio della cronaca di Catania del quotidiano La Sicilia) è il nuovo presidente dell’Ordine dei giornalisti Sicilia. La nomina è arrivata durante la prima riunione del nuovo Consiglio che si è insediato ieri.

Elette tutte le cariche: Filippo Mulè segretario, vicepresidente Laura Simoncini, tesoriere Daniele Lo Porto, Franco Nuccio, Tiziana Martorana, Daniele Lo Porto, Massimiliano Passalacqua, Salvo Li Castri, Tiziana Caruso, oltre che ai revisori Vittorio Corradino, Salvo Messina e Roberto Immesi.

“Ci sarà da lavorare tantissimo ma, come sa chi mi conosce – ha detto Concetto Mannisi – il lavoro non mi ha mai spaventato. L’Ordine deve tornare a essere la casa di tutti per meglio affrontare le sfide che interessano la categoria dei giornalisti, di chi fa questo mestiere”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp