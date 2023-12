Sicurezza rinforzata per l’evento: tutto pronto secondo la Questura e il Comune

Gli spettatori attesi per il concerto di Capodanno dei Tiromancino ad Agrigento secondo la questura sarann oltre 10mila, superando di gran lunga le previsioni iniziali di 7mila. Il palcoscenico, con una superficie di 12 x 10 metri, è già stato montato in Piazza Marconi, con tanto di certificazione prodotta dal Comune. La Questura ha ricevuto la licenza e il piano Safety, mentre è stato convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto Filippo Romano.

La Questura ha pianificato il potenziamento dei servizi di vigilanza e sicurezza in vista dell’evento. Francesco Marino, vicario del questore, ha dichiarato un grande impegno nell’organizzazione, come confermato dalla stessa autorità di Governo. Il piano di sicurezza è stato ufficialmente approvato dal questore Tommaso Palumbo.

L’obiettivo principale rimane garantire l’ordine e la sicurezza pubblica per permettere a tutti gli spettatori di godersi l’evento. Il dispositivo, precedentemente testato durante l’esibizione di Achille Lauro lo scorso anno, è stato ulteriormente perfezionato.

La serata di festa prevede l’esibizione dei Tiromancino, seguita dalla trasformazione di Piazza Marconi in una discoteca all’aperto con la serata “Noche de Fuego” di Marco Catalano e il format “Giovedì all’Italiana” con Pablo. L’amministrazione comunale ha attuato un nuovo piano per la viabilità, prevedendo modifiche per agevolare l’afflusso di pubblico in sicurezza.

Lo spettacolo della città dei Templi avrà inizio alle 22:30 e si protrarrà almeno fino alle 3:30, con il concerto dei Tiromancino come fulcro principale. Il centro operativo di coordinamento sarà istituito in piazzetta San Calogero nel primo pomeriggio di domani. Il comando della polizia municipale ha già emesso un’ordinanza che regola la viabilità, comprese le aree di parcheggio, in vista dell’evento. La polizia urbana sarà incaricata di gestire il traffico, con chiusure mirate e disposizione di transenne per facilitare il transito degli spettatori.

Il Comune e le forze dell’ordine si preparano ad accogliere un numeroso pubblico per celebrare il Capodanno, con la massima attenzione alla sicurezza e alla regolamentazione del traffico per un evento indimenticabile.