Concerto di Pasqua per coro e orchestra, domenica 21 Aprile 2024 alle ore 19,30 presso Le Fabbriche- Agrigento. Si tratta di un evento di grande rilievo non solo per la qualità della musica che verrà eseguita, ma anche per il suo valore simbolico.

L’esibizione di cori siciliani e di un’orchestra di alto livello nella suggestiva cornice de “Le Fabbriche” rappresenta un segno tangibile della vivacità culturale di Agrigento e della sua capacità di attrarre e valorizzare talenti provenienti dal territorio siciliano. Si esibiranno a seguire il Coro Laudate Dominum diretto dal Maestro Salvatore Di Blasi, il Coro Polifonico “Sergio Alletto”diretto dal Maestro Lorenzo Puma e l’Orchestra da Camera Bequadro diretta dal Maestro Salvatore Di Blasi e dal M. Lorenzo Puma.

Il concerto vede il patrocinio della Fondazione Orestiadi “Le Fabbriche”, dell’Ente Parco Valle dei Templi, della Federcori, di Chorus Inside Sicilia e del Comune di Agrigento.

L’evento sarà un’occasione per tutta la cittadinanza di godere di un momento di grande bellezza e di condivisione attraverso le voci e gli strumenti che si uniranno armoniosamente.