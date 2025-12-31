La città di Agrigento è pronta per il concerto di Capodanno con Noemi in piazza Marconi, a partire dalle 23. Tutto è stato già perfettamente organizzato dalla Questura di Agrigento sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica. Verranno collocati i cosiddetti varchi d’ingresso e all’occorrenza saranno utilizzati i metal detector, mentre al centro della piazza, verrà lasciato un corridoio di fuga che sarà controllato dagli steward che il conta persone consentiranno l’accesso a 7 mila persone. Non di più. Massiccio il dispiegamento di forze messe in campo, per garantire appunto ordine e sicurezza pubblica. Ci saranno in servizio oltre 60 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri e vigili urbani.

In occasione del concerto di Capodanno che si terrà questa sera in Piazza Marconi, la Tua – Trasporti Urbani Agrigento, in collaborazione con il Comune di Agrigento, mette a disposizione dei cittadini e dei visitatori un servizio di trasporto gratuito di bus navette per agevolare gli spostamenti verso l’area dell’evento. Il servizio navette bus Tua sarà attivo dalle ore 22 del 31 dicembre 2025 alle ore 2 del 1° gennaio 2026, collegherà il parcheggio di Piazzale Ugo La Malfa all’area del Concerto (Via Crispi, nei pressi della Banca d’Italia).

Viabilità e piano traffico. Per la giornata del 31 dicembre è stata firmata l’ordinanza della polizia locale con una serie di provvedimenti temporanei per regolare la viabilità e garantire la sicurezza. Dalle 7 del mattino sarà vietata la sosta con rimozione in piazza Pirro Marconi, dove dalle 21 scatterà anche il divieto di circolazione per tutti i veicoli.

Al viale della Vittoria, dalle 14 sarà vietata la sosta su entrambi i lati e dalle 21 sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra la curva della Salita Coniglio e piazza Marconi. Alla stessa ora, all’altezza dell’ex caserma dei vigili del fuoco, sarà interdetto il transito in direzione piazza Marconi, con eccezione per residenti e veicoli che trasportano persone con disabilità. In via Francesco Crispi, dalle 21 sarà vietato il transito in direzione piazza Marconi sia all’altezza dell’hotel della Valle sia all’incrocio vie Crispi-Sturzo. In via delle Torri, dalle 14 scatterà il divieto di sosta con rimozione e dalle 21 il divieto di transito nel tratto compreso tra il trivio delle Torri e piazza Marconi, ad eccezione dei mezzi autorizzati dell’organizzazione.

In via Empedocle, dalle 21 sarà vietato il transito in direzione piazza Marconi all’altezza del tunnel Piedigrotta, con deroga per residenti e veicoli che trasportano persone con disabilità. In via Acrone, dalle 14 sarà vietata la sosta con rimozione nel tratto tra via Esseneto e via Callicratide fino a piazza Marconi, mentre dalle 21 scatterà il divieto di transito, consentito solo a chi deve raggiungere il parcheggio della stazione ferroviaria. In piazza Vittorio Emanuele, dalle 21 sarà vietata la circolazione in direzione piazza Marconi all’altezza della caserma dei carabinieri, con possibilità di svolta a destra per via Gioeni. In piazza Aldo Moro, dalle 14 sarà vietata la sosta nel tratto tra la Prefettura, Centro Estetica e banca Unicredit, mentre dalle 21 sarà chiuso al traffico con sbarramenti all’altezza della Prefettura e nei tratti laterali.

Durante la manifestazione sarà consentito l’accesso ai mezzi del servizio pubblico di piazza, agli autobus urbani ed extraurbani, alle forze

dell’ordine, ai mezzi di soccorso e antincendio, oltre ai veicoli autorizzati dell’organizzazione. Le aree di parcheggio individuate dal Comune di Agrigento per il pubblico sono piazzale Rosselli, il parcheggio pluripiano di via Empedocle, via Gramsci, piazzale del cimitero di Bonamorone, piazzale Ugo La Malfa e via Manzoni, zona stadio Esseneto.

I Divieti. Questi i divieti imposti nell’ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè per la notte di San Silvestro. Divieto assoluto di esplodere botti, petardi e artifici pirotecnici di ogni genere. Stop alla vendita per asporto e alla somministrazione al banco di bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori considerati potenzialmente pericolosi. Consentita solo la somministrazione ai tavoli degli esercizi di ristorazione. Musica fino alle 3,30 del mattino, in coerenza con il programma dello spettacolo di piazza Stazione.

L’ordinanza vieta inoltre di portare al seguito una lunga lista di oggetti ritenuti rischiosi: valigie e trolley, spray di qualsiasi tipo, trombette da stadio, coltelli, catene, bottiglie sigillate in plastica col tappo, penne, bastoni per selfie, aste, treppiedi, ombrelli con punta, strumenti musicali, laser, droni, biciclette, skateboard, pattini, caschi, tende, sacchi a pelo, catene e spray antiaggressione. Per quanto riguarda il materiale pirotecnico ed esplosivo detenuto illegalmente è previsto il sequestro.

