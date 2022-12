Presentato il capodanno con Achille Lauro ed eventi natalizi ad Agrigento

Un concertone quello organizzato ad Agrigento dal Comune per il Capodanno. La serata che traghetterà la città dal 2022 al 2023 sarà all’insegna della musica con l’acclamato Achille Lauro, “ospite” di punta della serata. L’annuncio ufficiale questa mattina, nel foyer del teatro Pirandello, in una conferenza stampa per illustrare il programma degli eventi natalizi. La festa vedrà sul palco, che sarà allestito in una piazza Marconi, anche Riccardo Gaz e Lello Analfino. Achille Lauro, con la sua crew, farà ballare il pubblico, mettendo in scena uno show, come suo solito, con arrangiamenti e costumi evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. Il rapper romano pare che regalerà un viaggio tra le sue hit maggiori arrangiate in chiave pop/rock. Tra i pezzi: “Domenica”, “1969”, “16 marzo”, “Me ne frego”, “C’est la vie”, “Solo noi”, “Roma” e “Rolls Royce”. È uno show elettrico e scoppiettante quello di Lauro mette in scena. Unico obiettivo stupire, non tanto con i look ma con la versatilità che gli permette passare dalle ballad alle esibizioni acrobatiche con tanto di toro meccanico.



“Siamo riusciti a mettere a punto un grande evento per la notte di capodanno- dice l’assessore Costantino Ciulla-. In programma spettacoli al teatro Pirandello e al Palacongressi arriverà la casa di Babbo Natale in collaborazione con il Parco Valle dei Templi e tante iniziative anche per i bambini”.

“Siamo molto soddisfatti del cartellone- dice il direttore della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia-. Per la prima volta abbiamo unito le forze, Fondazione, comune e distretto turistico, per regalare alla città un po’ di spensieratezza. Sarà un Natale all’insegna del divertimento.”

“C’è un lavoro di squadra- ribadisce il presidente della Fondazione, Alessandro Patti- per lavorare tutti insieme con uno stesso obiettivo. Siamo onorati di dare il nostro contributo per una offerta culturale di grandissimo rilievo. Abbiamo inserito delle eccellenze locali, Lello Analfino e Riccardo Gaz”.

Il programma completo.

Dal 06 al 19 Dicembre – Teatro Pirandello – Spettacoli

natalizi per le scuole (Matinèe)

• Dall’08 Dicembre al 06 Gennaio

Centro Storico:

Illuminazione Artistica

• Dal 16 al 24 Dicembre – Centro Storico: Il Trenino di Babbo

Natale

• Dal 16 al 23 Dicembre – Via Atenea – Christmas Event

Buskers

Dal 12 al 06 Gennaio – San Leone – Christmas on the

beach – Alberi di Natale in spiaggia

• Dal 08 al 26 Dicembre – Palacongressi – La Casa di Babbo

Natale

• Dal 15 Dicembre al 08 Gennaio –

Villa Bonfiglio: Il

Villaggio di Natale: Mercatini, Luna Park e Animazione

• Dal 16 al 24 Dicembre – nei quartieri

– Le Tradizionali

Novene Siciliane

• 10 Dicembre – Teatro Pirandello – FABIO CONCATO in

Concerto

• 11 Dicembre – Cattedrale – Novena di Natale a cura dei

Quartet Folk

• 12 Dicembre – nei quartieri – Suoni e Canti di Natale

• 13 Dicembre – nei quartieri – Suoni e Canti di Natale

• 14 Dicembre – nei quartieri – Suoni e Canti di Natale

• 15 Dicembre – Basilica dell’Immacolata – Concerto Ventu

Novu

•16 Dicembre – Piazza Pirandello – Tradizionali Novene

Natalizie

Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

• 17 Dicembre – Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

Chiesa Don Guanella – Opera dei Pupi – F.li Napoli

Chiesa San Domenico – Concerto Nativitas – Coro Santa

Cecilia

Teatro Pirandello

Musical “Buoni se Potete”.

con

CORRADO TEDESCHI

• 18 Dicembre – Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

Via Atenea – Le marionette di Enzo Scandura

Teatro Pirandello

Musical

“Buoni se Potete” con

CORRADO TEDESCHI

• 19 Dicembre – Chiesa Santa Rosa – Concerto Ventu Novu

•20 Dicembre – Teatro Pirandello – Spettacolo Pasolini ed

Ezra Pound

•21-22-23-29-30 Dicembre – Animazione per bambini in

Città

•21 Dicembre

–

Chiesa Villaggio Mosè

Concerto

Fulgentissima Notte

Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

• 22 Dicembre – Teatro Pirandello – Concerto di Natale

Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

•23 Dicembre

Via Atenea e P.zza Pirandello – La

Carrozza di Babbo Natale

Via Atenea – Esibizioni Artisti di strada

Chiesa San Domenico

– La Grande Novena di Natale

Ouartet Folk

• 24 Dicembre – Via Atenea – Natale in Musica

• 26 Dicembre – Social Christmas Padel – 2^ edizione

• 27 Dicembre – PalaMoncada – Natale in casa Fortitudo

Torneo Basket

Social Christmas Padel – 2^ edizione

Circolo Empedocleo – Suoni e canti di Natale

• 28 Dicembre – Mediterranea Padel Cup

Ore 18.00 – Biblioteca Lucchesiana – Presentazione Libro

“Sono cose che passano” di Pietrangelo Buttafuoco

• 28 Dicembre – Teatro Pirandello – THE GOSPEL NIGHT

from Chicago USA

• 29 Dicembre – Teatro Pirandello – “Le note dell’Anima”

Osvaldo Lo lacono in Concerto

• 30 Dicembre – Via Atenea – Marcia Complesso bandistico

V.Bellini di Agrigento

Circolo Empedocleo

– Spettacolo Ti Racconto il Natale in

Sicilia

Unità Pastorale Villaseta – La Cantata dei pastori

• 31

Dicembre

Piazza

Marconi

CAPODANNO

ALL’ITALIANA:

Riccardo Gaz, Silvio Schembri,

Lello Analfino e I Tinturia,

Special DJ set di ACHILLE LAURO

a seguire Pablo DJ

• 05 Gennaio – Teatro Pirandello = Concerto Grande Sud

Orchestra

• 06 Gennaio – da Piazza Pirandello alla Cattedrale – I Re Magi a cavallo.