‍Per una questione tecnica legata alla piattaforma web i biglietti per il concerto di Fabio Concato, in programma il prossimo 10 dicembre, al teatro Pirandello di Agrigento saranno in vendita online da Venerdì 16 Settembre prossimo subito dopo la mezzanotte su www.anyticket.it e non da giorno 15 come comunicato precedentemente. https://fondazioneteatropirandello.it/il-teatro-pirandello-apre-alla-grande-musica-dautore-il-10-dicembre-fabio-concato/