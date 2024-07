Armato di spranga ha distrutto un distributore automatico di sigarette e ricariche telefoniche collocato all’esterno di una tabaccheria lungo la centralissima via Atenea ad Agrigento. Quasi sicuramente ha provato a mettere a segno un furto di bionde e denaro, ma alla fine non è riuscito a rubare nulla, dileguandosi velocemente a mani vuote. A dare l’allarme è stato il titolare dell’attività commerciale. Il malvivente è entrato in azione poco dopo l’una della notte.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, a conclusione di una breve attività investigativa, sono riusciti in pochissimo tempo a identificare e rintracciare l’autore del raid. Si tratta di un ventisettenne di nazionalità tunisina, da tempo domiciliato nella città dei templi. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di danneggiamento.