Con un coltello in mano minaccia poliziotti, giovane bloccato e denunciato

Armato di coltello ha minacciato i poliziotti intervenuti nella sua abitazione. Una volta bloccato, un trentenne di Sciacca, è stato denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per resistenza a Pubblico ufficiale, e possesso di oggetti atti ad offendere. E’ successo in uno stabile di via Frà Calogero Liotta, nel centro di Sciacca.

Sarebbe stato lo stesso trentenne a chiedere l’intervento della polizia. Appena giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo, privo di indumenti, che brandiva un coltello. Dopo un’opera di convincimento, l’individuo so è deciso a consegnare il coltello, mettendosi a correre giù per le scale, dileguandosi tra i campi vicini.

I poliziotti, unitamente ai carabinieri, poco più tardi, lo hanno rintracciato, e bloccato, in mezzo ad un terreno fangoso. Ma appena è giunta l’ambulanza del 118, il giovane è andato in escandescenze, scagliandosi contro gli uomini in divisa, procurando a due di loro dei traumi, per fortuna, non gravi.

Il saccense è stato portato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Nella successiva perquisizione domiciliare, in casa dell’uomo rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo marijuana.