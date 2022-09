Con lo scooter sbatte contro una transenna: ferito centauro

Un pensionato settantenne di Agrigento è rimasto ferito, dopo un “volo” dal mezzo a due ruote. L’incidente stradale, si è verificato oggi pomeriggio, in via Ugo La Malfa, nei pressi di villa Genuardi. Un pensionato settantenne di Agrigento è rimasto ferito, dopo un “volo” dal mezzo a due ruote. L’incidente stradale, si è verificato oggi pomeriggio, in via Ugo La Malfa, nei pressi di villa Genuardi.

L’uomo alla guida di un Piaggio Liberty, mentre stava percorrendo l’arteria, improvvisamente, s’è schiantato contro una transenna in ferro, utilizzata per la chiusura al traffico della strada, in occasione del mercato del venerdì.

L’impatto è stato violento, tant’è che dopo essere sbalzato dallo scooter, è rovinato sul selciato. Stando a quanto si è appreso ha battuto la testa. Il ferito, in ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Gli agenti della squadra Infortunistica della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi.