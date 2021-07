Con le bombole di ossigeno e tute da sub per pescare ricci: bloccati a San Leone

In trasferta ad Agrigento per catturare ricci di mare da piazzare ai ristoratori. Tre catanesi di 60, 50 e 25 anni, sono stati bloccati dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Sono stati alcuni agrigentini a notare, ieri notte, un’autovettura sospetta ferma nei pressi del porticciolo di San Leone. Subito hanno allertato il numero unico d’emergenza 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti.

I tre sono stati fermati per un controllo. Durante la perquisizione all’interno dell’auto sono state trovate delle bombole di ossigeno, tute e attrezzature da sub, per pescare di frodo ricci di mare. I poliziotti hanno avanzato proposta per altrettanti fogli di via obbligatori. Non appena il questore firmerà i tre non potranno rimettere piede, per i prossimi tre anni, nella città dei Templi.