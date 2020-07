Con l’auto si schianta contro gli alberi, ferito ragazzo

Un ragazzo di Montallegro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115, in direzione Sciacca, precisamente in località “Piana Scunchipani”.

Viaggiava a bordo di una Mercedes, che per cause ancora in corso, è uscita fuori strada, finendo la corsa tra gli alberi della vicina campagna.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale, un’ambulanza, ed è atterrato l’elisoccorso del 118, che ha trasferito il giovane all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.