Con l’auto precipitano nel dirupo, tre persone ferite

Con l’auto finiscono in un dirupo. Soccorsi da un infermiere, e da altri automobilisti di passaggio. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per Montevago.

Il soccorritore, con la collaborazione di altri automobilisti ha recuperato i tre feriti, poi trasportati con le ambulanze del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.



Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri.