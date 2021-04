Con l’auto finisce fuori strada, paura per un agrigentino

Con l’automobile è finito fuori strada, fermandosi oltre al guardrail, su un terreno adiacente alla carreggiata. Protagonista un agrigentino, rimasto lievemente ferito. L’incidente stradale si è verificato, nella serata di ieri, nei pressi della zona dove si incrociano le statali 115 e 640, in contrada “Caos”, tra Agrigento e Porto Empedocle.

L’uomo si trovava alla guida di una Fiat Punto, quando all’improvviso l’auto è schizzata via, uscendo fuori strada. L’utilitaria oramai senza controllo ha continuato la sua corsa, e come una scheggia impazzita, ha percorso alcune decine di metri, per poi arrestarsi su un terreno.

Sul posto un’ambulanza e i poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.