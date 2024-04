A bordo di una Fiat Cinquecento X di colore bianco percorre contromano la via Atenea fino a Porta di Ponte. Protagonista dell’incredibile episodio una giovane donna che viaggiava in compagnia di un’altra ragazza. Quando l’automobilista ha capito di averla fatta grossa se l’è squagliata via di corsa tra le urla dei passanti. E’ successo martedì’ sera, verso le 21:30, in un orario in cui la Ztl era attiva.

Dai racconti di decine di testimoni oculari, che non hanno fatto in tempo ad immortalare la scena, la donna al volante della macchina, come se nulla fosse, ha attraversato contromano il salotto cittadino. Nessuno ha preso il numero di targa. Quell’auto, comunque, è stata segnalata alla polizia locale. Dagli accertamenti espletati la telecamera della Ztl, purtroppo, non rileva i veicoli in contromano.