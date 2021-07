Con l’auto contro un muro, ragazza ferita

Ancora un incidente lungo le strade di Agrigento. Ieri notte una ragazza è rimasta ferita. L’auto, una Lancia Y, sulla quale stava viaggiando, in compagnia di due amici, si è schiantata contro un muro in via Dei Fiumi, tra Cannatello e Villaggio Mosè.

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i poliziotti della sezione Volanti. La ferita in ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Illesi gli altri due giovani, per fortuna, gli airbag hanno fatto il loro dovere, attutendo la violenza dello schianto. Gli agenti si sono occupati dei rilievi, per stabilire la dinamica dell’incidente.

Il colpo di sonno è l’ipotesi privilegiata. Anche se non vengono scartate altre ipotesi. Come da prassi la polizia ha provveduto a sottoporre il conducente ad esami per verificare se avesse bevuto alcolici, o assunto stupefacenti prima di mettersi a guidare. I risultati si conosceranno nei prossimi giorni.