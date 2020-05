Con la sua bicicletta si schianta a terra, ragazzino resta ferito

E’ caduto a terra riportando diversi traumi, tanto che nella zona è stata fatto intervenire l’elisoccorso da Caltanissetta. Un 14enne di Palma di Montechiaro, in sella alla sua bicicletta, mentre stava percorrendo Corso Brancatello, ha avuto un incidente stradale. Sono stati alcuni passanti a chiamare l’ambulanza. Poi la richiesta di far arrivare l’elisoccorso del 118.

I sanitari hanno accertato che non necessitava del trasferimento al “Sant’Elia” di Caltanissetta, decidendo di trasportalo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Il ragazzino ha riportato diversi traumi e alcune fratture, ma non verserebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, si sono occupati dei rilievi. Sul posto anche i poliziotti del locale Commissariato.