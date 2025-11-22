Un nuovo EgoPoint in Corso Vittorio Emanuele 81, uno spazio pensato per accompagnare le persone nelle scelte energetiche di ogni giorno con chiarezza, vicinanza e soluzioni davvero su misura. Un team preparato è pronto a offrire alla clientela una consulenza pratica su luce, gas e progetti di efficientamento, aiutando a capire come risparmiare e come rendere la casa o attività più sostenibile. “Passa a trovarci. Ti aspettiamo per mostrarti tutti i vantaggi delle nostre offerte e per costruire insieme un modo più intelligente di vivere l’energia”, dicono i gestori. Con questo nuovo punto, EgoGreen continua a investire sul territorio, rafforzando la propria presenza e portando anche a Cianciana un modello di energia fatto di ascolto, qualità e innovazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp