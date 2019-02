Comunicato stampa Gli spettacoli del circo Greca Orfei ad Agrigento (dal 15 al 25 febbraio)

Agrigento, venerdì 15 febbraio 2019 – In località Villaseta, ad Agrigento, arriva il grande circo Greca Orfei con gli amici animali e gli artisti di fama internazionale. Il debutto è con due spettacoli venerdì 15 febbraio alle ore 17.30 e alle 21. Le famiglie Mavilla e Martini insieme con la direttrice artistica Greca Orfei, nipote di Moira, si esibiranno tutti i giorni, dal 15 al 25 febbraio, con due spettacoli: ore 17.30 e 21 e domenica alle 16.30 e alle 19.30, mentre il martedì e il mercoledì è previsto il riposo settimanale.

Ecco lo spettacolo:

Si inizia con i cavalli in libertà di Joseph Mavilla e poi con una fantasia di animali. Arriveranno in pista la mascotte del circo, il fenomenale ippopotamo Pippo, e i suoi amici: pony, struzzi, emu, cammelli, dromedari, lama, Alpaca, watussi indiani, yah tibetani, mucche scozzesi, zebre. Gli animali si potranno poi visitare durante l’intervallo della kermesse e la domenica nel grande zoo allestito all’interno del circo dalle ore 10 alle 13.

Tra eleganza, acrobazia ed equilibrismo, si assisterà all’esibizione della splendida Elis Togni della dinastia Togni con le sue evoluzioni mozzafiato. Si passerà poi alle illusioni del mago George accompagnato dalle sue splendide assistenti.

E ancora minuti di suspense con Ivan Slavovich l’uomo proiettile, che arriva dalla Russia e che verrà lanciato con un potentissimo cannone a più di 17 metri di distanza. Si concluderà con la sua esibizione la prima parte dello spettacolo, della durata di due ore.

Ad aprire la seconda parte della kermesse un bellissimo gruppo di cinque leoni berberi africani presentati dal domatore venezuelano Francisco Hernandez nelle vesti di gladiatore, che trasformerà la gabbia in un’arena. Ritorna poi in scena, ai tessuti aerei, Elis Togni con la sua grazia ed eleganza. Seguirà tanto ritmo con i Los Gaucios dall’Argentina con le loro bolas.

Poi dall’America, per la prima volta in assoluto, si potrà ammirare la donna laser Dayana Martini che vi stupirà con i suoi effetti speciali e laser. Per la gioia dei bimbi, arriverà a concludere lo spettacolo dalle sale cinematografiche il transformers bumblebee, mentre la parte comica e divertente della kermesse è affidata ai clown musicali “I cardinali” che arrivano dal Portogallo.Tutti gli artisti – a conclusione dello spettacolo – si troveranno in pista per il gran finale dello spettacolo del magico mondo del circo.