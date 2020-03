Comunicato dell’Ordine degli Architetti

Prima di tutto un minuto di silenzio per le vittime da Covid-19.

E’ cominciata così, ieri mattina, la riunione del Consiglio dell’Ordine degli architetti riunitosi da remoto grazie

a una piattaforma concessa in uso dal Consiglio nazionale degli architetti, poi proseguito con diverse e

interessanti novità.

“In considerazione della grave emergenza da Sars-CoV-2– racconta Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine

degli architetti di Agrigento – abbiamo deliberato l’acquisto di due pompe siringa utili all’infusione controllata

dei farmaci che doneremo ai reparti di Anestesia e Rianimazione dei presidi ospedalieri San Giovanni di Dio

ad Agrigento e Giovanni Paolo II a Sciacca”.

Il presidente Cimino ha anche messo a disposizione, per i servizi tecnici e di competenza, il proprio

dipartimento di Protezione civile attraverso una nota inviata alla Prefettura e agli organi di Protezione civile

regionali e provinciali.

“Sono lieto – conclude Alfonso Cimino – di rappresentare un Consiglio composto da quindici professionisti

che nutrono una grande sensibilità per tutto ciò che accade fuori dalle porte del Consiglio – Il nostro

pensiero è rivolto ai cittadini che, come noi, vivono questa fase di emergenza capace di mettere in crisi la

nostra esistenza e il nostro territorio. Ciò nonostante, stiamo continuando ad affrontare i problemi che

riguardano la nostra professione, il nostro futuro di architetti, delle nostre famiglie e della nostra provincia”