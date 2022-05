Comune di Agrigento e Panathlon: sottoscritta la “Dichiarazione di Gand”

La “Dichiarazione di Gand” stabilisce chiare regole di comportamento che ognuno deve assumere nei confronti e nei rispetti dello sport praticato dai giovani. E’ stata firmata dal comune di Agrigento e dal Panathlon. L’impegno assunto e sottoscritto dal Panathlon in Belgio a Gand, nel settembre 2004, è una vera e propria carta etica che stabilisce cinque importanti punti volti a promuovere lo sport giovanile. Promuovere i valori positivi nello sport giovanile con grande impegno presentando adeguati programmi; Impegnarsi per eliminare nello sport giovanile ogni forma di discriminazioRiconoscere che lo sport può anche produrre effetti negativi e che è necessario adottare misure preventive per proteggere i giovani; Essere favorevoli all’aiuto degli sponsor e dei media purché in accordo con gli obiettivi dello sport giovanile. Sottoscrizione formale della “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport” adottata dal Panathlon che prevede per tutti i ragazzi il diritto di praticare sport, divertirsi e giocare, vivere in un ambiente salutare, essere trattati con dignità, essere allenati ed educati da persone competenti, ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuali, gareggiare con ragazzi dello stesso livello in una idonea competizione, praticare lo sport in condizioni di sicurezza, usufruire di un adeguato periodo di riposo e avere la possibilità di diventare un campione, oppure di non esserlo. Per questi sani principi l’amministrazione comunale di Agrigento, con deliberazione n. 99 del 26/05/2022 della giunta comunale, ha accolto l’invito del Panathlon International Club di Agrigento, a sottoscrivere la Dichiarazione di Gand, già adottata fra gli altri da Onu, Unesco, Fifa, Fiba e Coni. A sottoscrivere in forma ufficiale la dichiarazione sono stati il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e il presidente del Panathlon club di Agrigento, Prof. Gerlando Amato, lo scorso 29 maggio in occasione del convegno “Il Fair Play riparte dalla scuola” al Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle”. Per suggellare l’impegno formalmente assunto con l’amministrazione comunale, tutte le associazioni ed i soggetti coinvolti a vario titolo nello sport, in particolare tutti i gestori degli impianti sportivi comunali, le associazioni sportive che li utilizzano e che beneficiano, a qualsiasi titolo, del patrocinio del Comune di Agrigento, saranno invitate ad aderire e a rispettare i principi della Carta di Gand.