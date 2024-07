Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha avviato una serie di consultazioni serrate e approfondite al fine della ricomposizione della Giunta comunale con la nomina degli assessori che lo affiancheranno nell’attività di governo della città.

Nel corso della settimana appena iniziata, Miccichè incontrerà gli assessori uscenti, poi ogni consigliere comunale in carica e i parlamentari nazionali e regionali della maggioranza di centrodestra che sostengono l’Amministrazione comunale. L’obiettivo primario è quello di mantenere l’equilibrio politico confermando se non tutti la gran parte degli assessori in carica fino a qualche girono fa.

Il sindaco Miccichè afferma: “Entro la fine della settimana nominerò gli assessori comunali al termine di una fase di consultazioni politiche e programmatiche, e sulla base di quanto emergerà dagli incontri. Non intendo affatto ritardare la composizione della giunta, a fronte delle incombenze all’ordine del giorno. Auspico responsabilità e collaborazione da parte di tutte le forze politiche di centrodestra affinchè si raggiunga un assetto politico e amministrativo stabile e solido, basato su una linea d’azione accolta e condivisa”.