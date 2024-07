Il Consigliere comunale di Agrigento Sergio Burgio aderisce a Fratelli d’Italia. A comunicarlo, con una nota stampa congiunta, lo stesso Burgio, il Presidente provinciale del partito, Adriano Barba, ed il Capogruppo di FdI al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia. Già Consigliere comunale di Agrigento e Vicepresidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali (dal 2007 al 2012), Sergio Burgio vanta un’esperienza pluriennale in ambito amministrativo-gestionale essendo stato membro del CdA dell’Azienda Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA), nonché diretto collaboratore dell’Assessorato Territorio, Ambiente, Isole e Protezione Civile della Provincia regionale di Agrigento, Presidente della Guardia Costiera Ausiliaria (Corpo di volontariato della Protezione Civile di Agrigento) e Direttore del Centro Natura Ambiente di Agrigento.“Sono lieto ed onorato di aderire a Fratelli d’Italia – afferma Sergio Burgio – la mia è una decisone maturata nel tempo che oggi trova concretizzazione con l’ingresso ufficiale nel partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ringrazio il Presidente provinciale di FdI, Adriano Barba, il Capogruppo di FdI al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, con cui ho interloquito durante il mio percorso decisionale, il collega Consigliere ed Assessore Gerlando Piparo e gli Assessori comunali Costantino Ciulla e Gioacchino Alfano per avermi accolto mostrandomi grande stima ed affetto. Mi metto da subito a disposizione del partito e della sua classe dirigente – conclude Burgio – continuerò il mio mandato con la determinazione e l’entusiasmo che da sempre mi hanno contraddistinto, aggregandomi al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che tanto bene ha fatto e sta facendo per la città”. “Diamo il benvenuto in Fratelli d’Italia a Sergio Burgio – dichiarano congiuntamente Simone Gramaglia, Gerlando Piparo, Costantino Ciulla, Gioacchino Alfano ed Adriano Barba – con la sua adesione il nostro gruppo consiliare, oltre a rafforzarsi numericamente, acquisisce ulteriore competenza e ed esperienza. Sergio Burgio è una persona perbene e stimata che ama e si impegna da sempre per la propria città, siamo certi che, insieme ai Consiglieri comunali e agli Assessori di Fratelli d’Italia, presenti al Comune della città dei templi, farà un ottimo lavoro”.