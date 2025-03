Il Comune di Agrigento ha deciso di procedere per individuare l’operatore economico a cui affidare l’incarico per i servizi di ingegneria ed architettura necessari alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante Lavori di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel Piano Particolareggiato del Centro Storico di Agrigento – Rione Santa Croce”, nell’ambito dei Programmi Innovativi in Ambito Urbano.

L’iniziativa rientra nei Programmi Innovativi in Ambito Urbano, con l’obiettivo di creare alloggi a canone sostenibile e migliorare la qualità abitativa nel cuore della città.

L’investimento i Lavori di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel Rione Santa Croce ammonta a quasi 3 milioni di euro. Sarà gestito dal Comune di Agrigento e finanziato dalla Regione Siciliana attraverso un fondo dedicato all’edilizia sociale. Oltre alla ristrutturazione degli edifici, il progetto prevede anche il miglioramento della viabilità del quartiere senza alterare la rete dei sottoservizi.

Il finanziamento è stato ufficializzato con il Decreto del 30 dicembre 2024 dell’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana. La somma è stata poi registrata nel bilancio comunale attraverso una delibera della Giunta Municipale del 21 gennaio 2025 e una successiva variazione di bilancio del 19 febbraio 2025, necessaria per l’avvio delle procedure di gara.

L’obiettivo principale del progetto è contrastare il disagio abitativo attraverso la ristrutturazione di edifici storici per renderli più sicuri, efficienti e accessibili a fasce di popolazione con difficoltà economiche.

Miglioramento della qualità degli edifici residenziali, attraverso interventi di ristrutturazione e adeguamento agli standard moderni.

Recupero del tessuto urbanistico del Rione Santa Croce, mantenendo le caratteristiche storiche del quartiere.

Sistemazione delle pavimentazioni stradali per una maggiore accessibilità e sicurezza degli spazi pubblici.

Gli interventi previsti

La riqualificazione del Rione Santa Croce non comporterà interventi invasivi sui sottoservizi, ma si concentrerà principalmente su:

Ristrutturazione degli edifici esistenti, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sicurezza strutturale.

Miglioramento delle pavimentazioni stradali, compatibilmente con il contesto storico del quartiere.

Adeguamento degli spazi pubblici per favorire la vivibilità e l’inclusione sociale.

Questi interventi mirano a preservare l’identità storica di Agrigento migliorando al contempo la qualità della vita per i residenti.

Il progetto ha seguito un lungo iter amministrativo per ottenere i finanziamenti e le autorizzazioni necessarie. Il Comune di Agrigento ha inviato la documentazione al Dipartimento delle Infrastrutture in più fasi, adeguandosi alle richieste di modifica e integrazione.

Adesso si provvede all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

L’importo a base di gara per l’affidamento del servizio è di 67.908,50 euro, a cui si aggiungono oneri previdenziali e IVA per un totale di 86.162,31 euro.

L’individuazione del professionista avverrà tramite trattativa privata su piattaforma telematica, scegliendo tra gli operatori iscritti all’Albo Unico Regionale della Sicilia e in possesso dei requisiti richiesti.

L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è regolato dal D.Lgs. 36/2023, che consente affidamenti diretti per importi inferiori a 140.000 euro, purché i professionisti scelti abbiano comprovata esperienza nel settore.

L’operatore individuato dovrà dimostrare:

Esperienza documentata in progetti di riqualificazione urbana.

Iscrizione agli albi professionali e conformità alle normative di sicurezza sul lavoro.

Assenza di incarichi recenti per servizi analoghi con il Comune di Agrigento.

Copertura finanziaria e gestione delle spese

L’intero progetto è finanziato grazie al contributo della Regione Siciliana, che ha garantito la copertura economica attraverso il capitolo di spesa 672235 del bilancio 2024.

Le risorse sono state allocate nel bilancio comunale 2025

L’intervento non solo garantirà nuove abitazioni a canone sostenibile, ma contribuirà anche alla rivitalizzazione del quartiere, rendendolo più accessibile e attrattivo per residenti e visitatori.

La realizzazione del piano nei prossimi anni sarà un’opportunità per valorizzare il patrimonio edilizio storico e offrire una risposta concreta al problema del disagio abitativo, con una gestione trasparente ed efficace delle risorse pubbliche.

