Comune Agrigento, si insedia la consulta giovanile

Venerdì 12 Agosto, alle ore 12, nell’aula Sollano, si insedierà la Consulta Giovanile. Il Consigliere comunale, Roberta Zicari, Presidente della Commissione affari istituzionali e partecipate, afferma: “Saranno presenti il Sindaco, l’Assessore al ramo e il Presidente del Consiglio oltre ovviamente ai ragazzi che hanno risposto al bando. Grazie alla modifica del regolamento da me fortemente voluta ed approvata in Consiglio Comunale qualche mese fa, ogni anno nel mese di febbraio verrà pubblicato il bando mediante il quale confermare la propria iscrizione o iscriversi. Sono molto soddisfatta del fatto che finalmente la città di Agrigento possa avvalersi di un prezioso organo consultivo quale la Consulta giovanile. È segno di speranza e di futuro.Il regolamento modificato in questa consiliatura era stato proposto nella scorsa consiliatura dal collega Vitellaro.”