Comune Agrigento. Francesca Ciulla nuovo capo di gabinetto, accettate le dimissioni di Gaetano Di Giovanni

Gaetano Di Giovanni si dimette dall’incarico di capo di gabinetto del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Era stato nominato con determinazione sindacale del 2 novembre 2020. “Per l’ oneroso ed eccessivo carico di lavoro”, questa la motivazione contenuta nelle dimissioni irrevocabili accettate dal primo cittadino che conferma spiegando “è troppo impegnato”. Ma viene nominato vice segretario comunale. Al suo posto, nell’incarico di capo di gabinetto , nominata Francesca Ciulla, impiegata interna al comune di Agrigento. Di Giovanni è anche comandante della Polizia Municipale di Agrigento, dirigente di alcuni settori a palazzo dei Giganti che si occupano, solo per citarne alcuni, di attività produttive, turismo, territorio e ambiente, affari generali, verde pubblico, ecologia, cimiteri. Nella lettera di dimissioni, Gaetano Di Giovanni, scrive: “Ritengo doveroso ringraziare il sindaco del privilegio attribuitomi con il superiore provvedimento che mi ha visto operare al Suo fianco come ulteriore arricchimento sotto il profilo umano , professionale e culturale e ringrazio, al contempo, tutti gli assessori comunali a cui ho cercato di dare il mio apporto con imparzialità , disponibilità e ascolto”. Il gruppo consiliare di Forza Italia, a più riprese, aveva chiesto la rotazione dei dirigenti e sottolineato, più volte, “i troppi incarichi in seno a Di Giovanni”.