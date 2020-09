Comunali, trapelano i nomi dei candidati al Consiglio

Settimana decisiva in vista della presentazione delle liste. Entro il 9 settembre dovranno essere depositate con programmi e simboli.

Il segretario generale del comune di Agrigento sta predisponendo gli uffici nel rispetto del distanziamento. Si vogliono evitare assembramenti e via vai di gente nei corridoio di palazzo di città. Il tutto nel rispetto delle misure anticovid.

Calogero Firetto farà leva sul civismo. A sostegno del sindaco uscente ben sei liste. Quattro quelle partorite dal primo cittadino, due quelle che fanno riferimento al parlamentare regionale Carmelo Pullara. Cominciano a trapelare i primi nominativi.

Nella lista “Buongiorno Agrigento” figurano alcuni dei consiglieri uscenti, tra questi Margherita Bruccoleri e Pietro Vitellaro. Ci sono poi in lista alcuni fedelissimi di Firetto, come Gerlando Baiamonte e Tiziana Crisafulli ed alcune novità come Domenico Grillo, Tanja Castronovo (avvocato, moglie dell’attuale vicepresidente del consiglio comunale Gianluca Urso, ex fedelissimo del vicepresidente vicario della regione Roberto Di Mauro ) e Tiziana Morreale. Nella lista “Buongiorno Agrigento” anche l’ex grillino Marcello La Scala, mentre l’ambientalista Raffaella Giambra è stata inserita in “Andiamo Avanti”.

In “Onda” di Carmelo Pullara, figurano tra gli altri Pietro Mirotta, Pasquale Spataro, Gerardo Alongi, Liliana Cacciatore e Debora Cusumano.

Di “Noi” fanno parte, tra gli altri, Paolo Pullara, Sergio Coniglio, Alfonso Mirotta, Domenico Schembri, Ligita Cucchiara, Annalisa Urso ed Andrea Seddio.

Marco Zambuto può contare sull’appoggio di Forza Italia, Diventerà Bellissima e UDC. Nella prima lista dovrebbero essere candidati, tra gli altri, Carmelo Cantone e Marco Catalano. In diventerà bellissima dovrebbe esserci Roberta Zicari, collaboratrice della deputata regionale Giusy Savarino. Per l’Udc in città si vedono già i manifesti di Manuela Raneri.

Franco Miccichè è il candidato di alcune liste civiche. Dovrebbero essere tre, forse quattro. Tra i candidati di “Cambiamo Rotta” ci sono attuali consiglieri comunali, come Alessandro Sollano, Teresa Nobile e Angelo Vaccarello. Il lista con Miccichè anche Roberto Battaglia che l’ultima volta fu uno dei primi dei non eletti con le liste di Calogero Firetto. Daniela Catalano è la candidata di Lega e Fratelli d’Italia. Nella prima lista ci sono, Fabio La Felice, Gerlando Piparo e Pompeo Sarcuto. Nella lista del M5S Marcella Carlisi figura anche come candidata al consiglio comunale.

Nella foto: Alfonso Vassallo coordinatore per la lista “ONDA”, Enzo Di Natale per la lista “NOI”.