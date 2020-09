Comunali, sorteggiato ordine delle liste: Catalano al numero 1

Funziona un po’ come il sorteggio della Champions League, ma senza abbinamenti e con qualche VIP in meno in sala. Pochi minuti fa – sotto la supervisione del segretario generale del Comune di Agrigento sono stati estratti i numeri di lista che i partiti potranno sfoggiare per le elezioni del Municipio e del Consiglio comunale. Si tratta dell’ordine in cui saranno distribuiti nelle liste. Daniela Catalano sarà posizionata prima di tutti in alto a destra nella scheda elettorale. Prima anche nei manifesti affissi nei seggi. Nel riquadro di ciascun sindaco in ordine di sorteggio le rispettive liste. Per esempio la lista di Forza Italia, in base al sorteggio sarà nella scheda ultima in basso a destra e primi nella coalizione.