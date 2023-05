Comunali: seggi aperti nuovamente. Alle 23 di domenica in Sicilia affluenza bassa 44,38%

Dopo la tornata di ieri seggi aperti nuovamente dalle 7 di stamane in 128 Comuni siciliani in cui si vota per eleggere i sindaci e per rinnovare i consigli comunali. Resteranno aperti fino alle 15, subito dopo comincerà lo spoglio. Nella giornata di domenica l’affluenza è stata in forte calo. Alla chiusura dei seggi alle 23 la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale. In particolare nei quattro capoluoghi dell’isola: a Catania l’affluenza è stata del 39,89% con un calo del 13,24%; a Ragusa del 43,31% con -14,91%; a Siracusa del 42,40% con – 12,90% mentre a Trapani ha votato il 42,89% con una flessione che ha raggiunto il 16,27%. Sono 14 i Comuni della provincia di Agrigento interessati: Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovani Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquina. Nel centro più grosso – Licata – il calo rispetto a cinque anni fa è del 2,78 per cento. Il dato più alto è quello di Calamonaci -11,91 per cento rispetto alla precedente tornata elettorale.