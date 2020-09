Comunali, Musumeci: la politica deve tornare al sacramento dell’ascolto. VIDEO

“La politica deve tornare al sacramento dell’ascolto, dopo essere stata supponente ed arrogante per tanto tempo, chiusa nelle stanze dei bottoni”. L’ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo ad Agrigento, all’evento regionale promosso dal gruppo all’Ars di #DiventeràBellissima

“Dal buon governo della Regione: gli impegni mantenuti, gli obiettivi da raggiungere” è stato tema della manifestazione che si è tenuto presso l’Hotel “Dioscuri Bay Palace” a San Leone.

Presenti i vertici del movimento, il Presidente Nello Musumeci, l’On. Gino Ioppolo e l’On. Giuseppe Catania, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e i deputati regionali Alessandro Aricò, Giusy Savarino, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli.

La giornata era cominciata proprio con l’ascolto dei territori a partire dagli interventi di alcuni sindaci ed amministratori in carica. Al seguito un importante confronto con gli imprenditori che costituiscono in Sicilia esempi positivi per l’economia e per il sociale. Nel pomeriggio, apriranno i giovani amministratori “di domani”, che si scommettono nelle prossime elezioni.

Hanno concluso la giornata gli interventi politici del gruppo parlamentare, a partire dal capogruppo Alessandro Aricò, dell’On. Giusi Savarino, dell’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, e in chiusura dei lavori dell’intensa giornata di Politica, l’attesa relazione del Presidente della Regione, Nello Musumeci.