Comunali, galleria dei candidati sindaco alle urne – FOTO/VIDEO

Galleria dei politici alle urne – Video

In un’Agrigento in festa per il “Giro”, hanno votato i candidati a sindaco. In mattinata si sono recati alle urne, Daniela Catalano, Marco Zambuto ed Angela Galvano, nel pomeriggio Marcella Carlisi e Franco Miccichè. Calogero Firetto, sindaco uscente, non voterà perchè ha la residenza a Porto Empedocle.

COMUNALI. ALLE 12 IN SICILIA AFFLUENZA ALL’11,98%

Affluenza all’11,98% in Sicilia per le elezioni amministrative in sessanta Comuni dell’Isola. La rilevazione e’ stata effettuata alle 12. L’affluenza piu’ alta e’ stata rilevata in provincia di Siracusa (15,2%), quella piu’ bassa nel Nisseno (9,7%). Ad Agrigento 13%. I seggi rimarranno aperti fino alle 22, domani si votera’ dalle 7 alle 14.

Oggi e domani si vota quindi, per il rinnovo del consiglio comunale nel capoluogo agrigentino. Parliamo di 55mila persone aventi diritto al voto, anche se 5 anni addietro furono quasi 30mila i votanti e 28.120 i voti validi ed in questa tornata non si esclude un ulteriore calo. In ogni caso si tratta di numeri significativi ed il voto in un capoluogo (in Sicilia si vota anche ad Enna) offre sempre spunti di riflessione interessanti. Sottovalutarlo politicamente sarebbe, dunque, un errore.

A complicare le operazioni di voto la tappa del Giro d’Italia, con arrivo nel pomeriggio in centro città e strade chiuse a partire dalla mattina presto.

Quando si vota

I seggi saranno aperti oggi domenica 4 dalle 7:00 alle 22:00 e lunedì 5 dalle 7:00 alle 14:00. Gli elettori dovranno presentarsi nella propria sezione d’appartenenza muniti di tessera elettorale, documento d’identità e mascherina protettiva. Ricordiamo a chi fosse attualmente ancora sprovvisto di tessera elettorale, che potrà recarsi allo sportello demografico del Comune di Agrigento aperto oggi e lunedì per tutta la durata delle operazioni di voto.

In 6 per la corsa a sindaco, 480 i consiglieri per 24 posti

Verrà eletto sindaco il candidato che otterrà almeno il 40% dei voti validi al primo turno mentre l’eventuale ballottaggio avverrà il 18-19 ottobre con gli stessi orari. Nella città dei templi le battaglie, il più delle volte, sono state tra ex: ex sindaci, ex assessori, ma anche consiglieri comunali. Perfetto equilibrio tra uomini e donne. Sei in tutto i candidati: Daniela Catalano (Fratelli d’Italia, Lega e La Nuova Agrigento), Marcella Carlisi (M5S), Angela Galvano (C’è l’alternativa democratica e progressista cento passi per la Sicilia” e “Agrigento in movimento”). Per gli uomini: Francesco Miccichè (Uniti per la città, Cambiamo Rotta, Facciamo, Squadra e Vox Italia, il movimento del filosofo Diego Fusaro), Calogero Firetto con 7 liste civiche (Andiamo Avanti, Rinasce Agrigento, Buongiorno Agrigento, Agrigento Futura, “Onda”, “Noi” e “Agrigento Sostenibile), Marco Zambuto (Forza Italia, UDC, Diventerà Bellissima). Si vota anche per il consiglio comunale. In tutto 480 i candidati al consiglio comunale, solo 24 saranno gli eletti.