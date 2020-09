Comunali, Angela Galvano presenta due liste: ecco i nomi degli assessori designati

Ore frenetiche in città per la definizione di liste, simboli e giunte delle candidature per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Agrigento, in vista delle consultazioni elettorali del 4 e 5 ottobre 2020.

Ufficializza la candidatura di Angela Galvano:

Angela Galvano, è la candidata di “C’è l’alternativa democratica e progressista cento passi per la Sicilia” e “Agrigento in movimento”. Una proposta civica che fa riferimento alla coalizione di centrosinistra. Gli assessori designati sono: Giovanna Librici, insegnante e presidente dell’associazione “Nuove Ali”, che si occupa di disabilità, Salvatore Licari e Giovanni Volpe, entrambi commercialisti, il medico Carmela Maria Gallo Carabba e il giornalista Antonino Randisi.

Movimento 5 Stelle i primi a perfezionare le pratiche di presentazione:

I primi a presentarsi presso gli uffici di Palazzo San Domenico sono stati gli attivisti del Movimento Cinque Stelle. I pentastellati hanno ufficializzato la candidatura nella mattinata di lunedì 7 settembre: Il candidato sindaco è Marcella Carlisi che è anche la capolista nella corsa a consiglio comunale.