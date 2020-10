Comunali, Agrigento al voto: test importante per le alleanze di Governo

La grande incognita extra politica, per tutti è stata la convivenza con il coronavirus, la pandemia che ha fatto slittare il voto da maggio ad ottobre, ridotto al minimo gli incontri con la gente e spostato l’attenzione sui social. Nella città dei templi le battaglie, il più delle volte, sono state tra ex: ex sindaci, ex assessori. Perfetto equilibrio tra uomini e donne. Sei in tutto i candidati: Daniela Catalano (Fratelli Italia, Lega e La Nuova Agrigento), Marcella Carlisi (M5S), Angela Galvano (C’è l’alternativa democratica e progressista cento passi per la Sicilia” e “Agrigento in movimento”). Per gli uomini: Francesco Miccichè (Uniti per la città, Cambiamo Rotta, Facciamo, Squadra e Vox Italia, il movimento del filosofo Diego Fusaro), Calogero Firetto con 7 liste civiche (Andiamo Avanti, Rinasce Agrigento, Buongiorno Agrigento, Agrigento Futura, “Onda”, “Noi” e “Agrigento Sostenibile), Marco Zambuto (Forza Italia, UDC, Diventerà Bellissima).

Tra i temi della sfida spiccano turismo, rifiuti, pulizia, decoro, cultura e investimenti.

Nella città che ha dato i natali a Luigi Pirandello non sono mancati scontri e paradossi. Così, Agrigento ancora una volta si conferma laboratorio politico e qui si testa l’alleanza di governo. I giallorossi si sfaldano ed il M5S si presenta orfano del Pd, ancora in attesa del congresso provinciale. Così una parte del Pd, si mescola alle liste civiche a sostegno di Firetto, che in questi 5 anni di governo ha avuto in giunta Gerlando Riolo e che tra i nuovi assessori designati nomina Giandomenico Vivacqua, notoriamente uomo vicino alla sinistra agrigentina. Il M5S Stelle punta tutto sulla consigliera comunale uscente Marcella Carlisi, ma il leader Luigi Di Maio per la campagna elettorale finisce il suo tour in provincia a Casteltermini e non ad Agrigento. Angela Galvano con l’area di riferimento ad Articolo1 ed il sostegno dell’onorevole Angelo Capodicasa, prova a captare il voto di sinistra progressista, ma guarda anche al voto dei più moderati.

Mentre il centro destra si spacca tra Marco Zambuto e Daniela Catalano.

A sostegno del primo, tra gli altri, il presidente della Regione Nello Musumeci, la deputata regionale Giusy Savarino, tutti i vertici regionali di Forza Italia, con in testa il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, il segretari nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa, il coordinatore regionale Decio Terrana (designato anche assessore) e la deputa regionale Margherita La Rocca Ruvolo.

Per la Catalano ha chiuso la campagna elettorale in piazza Giorgia Meloni (video), forte dei sondaggi, la leader dei Fratelli d’Italia, è stata accolta in piazza Cavour dai suoi sostenitori. Il leader della Lega, Matteo Salvani è invece impegnato a Catania per questioni giudiziarie.

Firetto rinuncia al comizio di chiusura della campagna elettorale: “la salute è più importante del voto” dice, mentre in mattina riceve al palazzo il ministro Provenzano per un incontro istituzionale per il Cis il Contratto istituzionale di sviluppo. Il M5S ha salutato la fine della campagna elettorale con un comizio a Porta di Ponte. Presenti attivisti, candidati e portavoce locali. Marco Zambuto nel suo comitato elettorale al Viale della Vittoria, mentre anche Franco Miccichè ed Angela Galvano nel rispetto delle misure covid hanno annullato eventi pubblici.