Comunali, ad Agrigento arrivano i big

Luigi Di Maio domenica è stato a Casteltermini ma non nel capoluogo, dove il movimento sostiene Marcella Carlisi. Mentre a sostegno di Angela Galvano sabato ha cominciato Claudio Fava, parlamentare Ars “Cento passi per la Sicilia”. Giorno 2, a sostegno di Daniela Catalano, in città è atteso Salvini, la cui presenza dovrà essere ufficializzata nelle prossime ore. Per Marco Zambuto nei giorni scorsi ha cominciato l’assessore alla Sanità Ruggero Razza (Diventeràbellissima) e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, ( Forza Italia).

Matrimonio tra Mareamico ed il sindaco di Agrigento Calogero Firetto. Claudio Lombardo ha inviato a tutti i candidati a sindaco della città di Agrigento, un programma ambientale. Immediata la risposta di Calogero Firetto:

“Condivido pienamente la scelta del sindaco Lillo Firetto di avere sposato la proposta di Mareamico per la salvaguardia ambientale e rivolgo il mio personale plauso ad entrambi”.

Lo sostiene il deputato regionale l’On Carmelo Pullara. (Leggi la nota completa)